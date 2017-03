சபாநாயகர் மீது திமுக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்.. 23ஆம் தேதி குரல் வாக்கெடுப்பு

சபாநாயகர் மீது திமுக கொண்டுவந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீது வரும் 23ஆம் தேதியான வியாழக்கிழமை குரல் வாக்கெடுப்பு நடை பெறுகிறது.

English summary

DMK brought no-confidence motion on the Speaker in Tamilnadu assembly. on this the voice vote takes place on Thursday. The letter was given to the Secretariat of the Assembly on February 21.