ஆர்கே நகரில் திமுகவினருக்கு அரிவாள் வெட்டு.. பணப்பட்டுவாடாவை தடுத்ததால் தினகரன் கோஷ்டி வெறியாட்டம்

ஆர்.கே. நகரில் பணப்பட்டுவாடாவை தட்டிக் கேட்ட திமுகவினரை அரிவாளால் வெட்டி டிடிவி தினகரன் கோஷ்டி வெறியாட்டம் நடத்தியுள்ளது. படுகாயம் அடைந்த அவர்கள் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர

English summary

DMK cadres were attacked by TTV Dinakaran supporter in R K Nagar.