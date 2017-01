கருணாநிதி வீட்டில் சிறைவைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்... வைகோ பேச்சால் திமுகவில் சலசலப்பு

வீட்டுச் சிறையில் கருணாநிதி அடைக்கப்பட்டுள்ளதாக வைகோ பேசியிருப்பது திமுகவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

DMK Cadres confusedover the MDMK General Secretary Vaiko's speech on Karunanidhi was under House arrest.