ஸ்டாலின் செயல் தலைவரானது தமிழகத்துக்கே விடிவுகாலம்- திமுகவினர் அடேங்கப்பா!

திமுகவின் செயல்தலைவராக ஸ்டாலின் தேர்வு செய்யப்பட்டதால் தமிழகத்திற்கு விடிவுகாலம் பிறந்துள்ளதாக அக்கட்சியின் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், தொண்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 10:54 [IST]

English summary

DMK cadres have welcomd DMK treasurer M K Stalin's elevation as Working President and said that it is good for Tamil Nadu.