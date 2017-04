உள்ளாட்சித் தேர்தல்- ஏப்ரல் 28-ல் திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம்

திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 13:47 [IST]

English summary

DMK general secreatary announced that district secretaties meeting headed by stalin to be held on this month