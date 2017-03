ஆர்.கே. நகரில் 6 ஆண்டுகளாக அடிப்படை வசதி செய்யப்படவில்லை- திமுகவின் மருதுகணேஷ் புகார்

ஆர்.கே. நகரில் 6 ஆண்டுகளாக அடிப்படை வசதி செய்யப்படவில்லை என்று திமுக வேட்பாளர் மருதுகணேஷ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அவர் இன்று தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Maruthu Ganesh, the DMK candidate for R.K Nagar by-election, filed his nomination papers for the election on Wednesday with the Returning Officer of the constituency Praveen Nair.