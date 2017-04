ஆர்.கே.நகரில் திமுகவிற்கு 38% ஓபிஎஸ் அணிக்கு 30% பேர் ஆதரவு - நக்கீரன் சர்வே

ஆர். கே. நகரில் திமுக வேட்பாளர் மருதுகணேஷ்க்கு வாக்களிப்போம் என்று 38% பேர் கூறியுள்ளனர். ஒபிஎஸ் அணி வேட்பாளர் மதுசூதனனுக்கு 30% பேர் வாக்களிப்பபோம் என்று கூறியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil journal Nakkeeran survey revealed that 38% of people are supports DMK candidate in RK Nagar bypoll. The RK Nagar Assembly constituency, where a by-poll is scheduled for April 12.