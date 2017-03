கருணாநிதி ஆரோக்கியமாக உள்ளார்.. ஸ்டாலினுக்கு ஆசி வழங்கிய போட்டோ வெளியானது

கருணாநிதி நலமோடுதான் உள்ளார் என்பதற்கு ஆதாரமாக இந்த புகைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ளது. தங்களது தலைவர் ஃபீனிக்ஸ் பறவை போல மீண்டுள்ளதாக கூறி கமெண்ட் போட்டு வருகிறார்கள் திமுக நெட்டிசன்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK chief Karunanidhi is recovering as the party released latest photo of him, on today.