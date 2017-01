திமுகதான் ஜல்லிக்கட்டை பாதுகாப்பாக நடத்தியது..... அதிமுகவிற்கு திராணியில்லை - ஸ்டாலின்

தை திருநாளில் தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு திமுக ஆட்சி காலத்தில் பாதுகாப்பாக நடத்தப்பட்டது என்று திமுக பொருளாளரும், எதிர்கட்சித்தலைவரான ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 12:29 [IST]

English summary

DMK leader M K Stalin has said that DMK govt conducted Jallikkattu safely in earlier rule.