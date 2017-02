உள்ளாட்சித் தேர்தல்: ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மா.செ.க்கள் கூட்டம்!

தமிழகத்தில் விரைவில் உள்ளாட்சி தேர்தல் வரவுள்ள நிலையில் அதுகுறித்து திமுக செயல் தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் அறிவாலயத்தில் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

English summary

In Chennai Arivalayam, DMK is conducting its' district secretary meeting. In this meeting they are discussing the upcoming panchayat election 2017.