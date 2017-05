இந்தியைத் திணிக்காதீங்க, "நீட்"டும் வேணாங்க.. கோவையில் மே 15-ல் திமுக ஆர்ப்பாட்டம்

இந்தி திணிப்பு மற்றும் நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்துக்கு விலக்கு அளிக்கக் கோரி கோவையில் மே 15-ம் தேதி திமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படவுள்ளது.

English summary

DMK is going to protest in Coimbatore on May 15 against Neet Exam and Hindi stuffing, says party's student wing secretary Ila.Pugazhendi.