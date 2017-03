மீனவர் பிரச்சனை பற்றி பேச திமுக,காங்கிரசுக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது? பொங்கிய பொன்.ராதா கிருஷ்ணன்

காங்கிரஸ் - திமுகவுக்கு மீனவர்கள் நலன் பற்றி பேச என்ன அருகதை இருக்கிறது என மத்திய இணை அமைச்சர் பொன்.ராதா கிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Dmk and congress do not have any quality to talk about fishermen's problem. What they did for them asked state minister Pon. Radha krishnan.