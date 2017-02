13ம் தேதி ... திடீரென உயர்நிலை செயல் திட்டக் குழுவைக் கூட்டும் திமுக!

திமுக உயர்நிலை செயல் திட்டக் குழுக் கூட்டம் பிப்ரவரி 13ம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK has convened its high level decison making body's meeting on Feb 13 to take key decisions on the recent political affairs.