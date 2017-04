ஆர்.கே.நகர்: மதுசூதனனுக்கு கடைசி நேர பிரசாரத்தில் செக் வைக்கும் திமுகவின் பொளேர் பிளான்

ஆர்கே நகர் இடைத் தேர்தலில் ஓபிஎஸ் அணியின் மதுசூதனனுக்கு செக் வைக்கும் வகையில் அதிரடி பிரசாரத்தை கடைசி சில நாட்களில் மேற்கொள்ள திமுக திட்டமிட்டுள்ளதாம்.

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 11:38 [IST]

English summary

DMK Sources said that they will counter campaign against the Team OPS Candidate Madhusoodanan in RK Nagar by poll.