டிஆர் பாலு மகனை களமிறக்கி சசி நடராஜனை கார்ட்டூனாக்கி வெளுத்து கட்டிய திமுக!

மெரினா வன்முறைக்கு ஸ்டாலினே காரணம் என கூறிய நடராஜனை கார்ட்டூன் என்பது உள்ளிட்ட பல பெயர்களில் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது திமுக.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK today described ADMK General Secretary Sasikala's husban Natarajan as a Cartoon in Public forum.