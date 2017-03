ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் : திமுகவில் இன்று முதல் விருப்பமனு - 13ல் நேர்காணல்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பும் திமுகவினர் விருப்பமனுக்களை பெற்று வருகின்றனர். அண்ணா அறிவாலயத்தில் வரும் 13ம் தேதி நேர்காணல் நடைபெறும் என திமுக அறிவித்துள்ளது.

English summary

DMK has started to receive applications from seat seekers for RK Nagar by election from today.