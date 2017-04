அண்ணா அறிவாலயத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்... உள்ளாட்சி தேர்தலுக்குத் தயாரகும் திமுக! - வீடியோ

அண்ணா அறிவாலயத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் மற்றும் பொதுச்செயலாளர் அன்பழகன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

English summary

Dmk District secretary meeting held at chennai Anna Arivalayam. Dmk acting leader M.k Stalin and general secretary Anbazhagan lead the meeting.