பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை ரத்து செய்த அழகிரி.. காரணம் இதுதான்

அழகிரி அவது தந்தை கருணாநிதியின் உடல்நிலையை கருதி பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை ரத்து செய்துள்ளாராம்.

English summary

DMK ex minister Azhagiri canceled his birthday celebration this year as his father Karunanidh is ill.