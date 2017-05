ரஜினியை திமுகவுக்கு வருமாறு அழைக்க மாட்டோம்.. ஸ்டாலின்

ரஜினிகாந்த்தை திமுகவில் சேருமாறு அழைக்கவில்லை, அழைக்கப்போவதும் இல்லை என்று திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 13:13 [IST]

English summary

DMK Executive President M.K.Stalin says that If Rajini wants to come to Dmk he can decide, We can't call or not call.