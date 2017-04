எதிர்க்கட்சிகளின் முழு அடைப்பு மாபெரும் போராட்டம் வெற்றி- ஸ்டாலின் பெருமிதம்

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக எதிர்க்கட்சிகள் நடத்தி வரும் முழு அடைப்பு வெற்றி பெற்றுள்ளதாக திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK executive president and opposition leader stalin says that Shut down called by opposition party in tn is grand success.