அலறவிடும் ஆர்கே நகர்... ஒட்டுமொத்த திமுகவையே களமிறக்கும் ஸ்டாலின்!

ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் வென்றாக வேண்டிய நெருக்கடியில் ஒட்டுமொத்த திமுகவையும் அங்கு களமிறக்க திட்டமிட்டுள்ளாராம் ஸ்டாலின்.

English summary

Event though ruling AIADMK is caught in a power struggle DMK may face tough challenge in RK Nagar By-poll.