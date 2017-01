துண்டு தலைவருடன் கை கோர்த்த கருணாநிதி குடும்ப உறுப்பினர்! திமுகவில் மையம் கொள்கிறது கலகக் குரல்!!

திமுகவில் கலகக் குரல் மையம் கொள்ள தொடங்கியுள்ளது. 'துண்டு' தலைவரின் வழிகாட்டுதல் அதிருப்தியாளர்களை கருணாநிதி குடும்ப உறுப்பினர் ஒருங்கிணைப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Sources said that the internal crisis is growing with in the DMK party.