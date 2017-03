பஞ்சபூதங்களிலும் ஊழல் செய்து தங்க மெடல் வாங்கியது திமுக குடும்பம்- ஸ்டாலினை பிராண்டிய தினகரன்

பஞ்சபூதங்களிலும் ஊழல் செய்து தங்கமெடல் வாங்கிய குடும்பம் திமுக என அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TTV.Dinakaran condemns Stalin. He said DMK Family got gold medal by doing corruption in Five elements.