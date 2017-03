ஆர்.கே.நகரில் பி.கே.சேகர்பாபுவை களமிறக்குவதைத் தவிர திமுகவுக்கு வேறு வழியில்லை?

ஆர்.கே.நகரில் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய நிலையில் வேறுவழியே இல்லாமல் சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ. சேகர்பாபுவை திமுக களமிறக்க கூடும் என கூறப்படுகிறது.

English summary

Sources said that DMK considering to field sitting MLA Sekar Babu as a candidate in RK Nagar By Poll.