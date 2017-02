சட்டசபை சம்பவங்கள் தொடர்பாக வழக்கு தொடருவோம்: ஸ்டாலின்

சட்டசபையில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் தொடர்பாக வழக்கு தொடருவோம் என திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK working President and Opposition leader MK Stalin that DMK will file a case on Assembly violences.