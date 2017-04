ஆர்.கே.நகரில் கண்டன கூட்டம் நடத்த திமுகவுக்கு அனுமதி மறுப்பு: சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு!

ஆர்கே நகரில் கண்டன கூட்டம் நடத்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக அவசர வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 11:35 [IST]

English summary

DMK has filed emergency case in Chennai high court for seeking permission for meeting in Chennai RK Nagar. DMK Plans to conduct meeting against the cancellation of RK Nagar by poll.