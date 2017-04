மாநில தேர்தல் ஆணையம் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு - ஹைகோர்ட்டில் திமுக மனு

உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த காலதாமதம் செய்யும் மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது திமுக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

English summary

DMK has filed defamation case against state election commission for not implementing the HC order.