நெடுஞ்சாலைகள் பெயரை மாற்றி டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்க முயற்சி: நீதிமன்றத்தில் திமுக முறையீடு

மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க சாலைகளை உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக நீதிமன்றத்தில் முறையீட்டுள்ளது.

English summary

TN government is trying to open tasmac shops in highways by alternating the administration - dmk files petition in HC