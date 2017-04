அய்யய்யோ ஆளவிடுங்க சாமி... கும்பிடுபோட்டு ஓடிய துரைமுருகன்... எதுக்கு தெரியுமா?

அதிமுக குறித்த கேள்விக்கு திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் ஆளைவிடுங்க எனக் கும்பிடு போட்டு ஓடினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK foremer minister Durai murugan ran away after asking the questions sbout ADMK conflicts. He said leave me god and ran away to his car.