அமைச்சர் காமராஜுக்கு அருகதை இல்லை.. வெளுத்து வாங்கும் எவ.வேலு

ஸ்மார்ட் கார்டு தொடர்பான எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலினின் கேள்விக்கு பதில் அளித்த அதிமுக உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜை திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எவ.வேலு தனது அறிக்கையின் மூலம் வெளுத்து வாங்கியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

E.V.Velu Foremer minister of DMK condemns Minister R.Kamaraj for on the issue of Smart Card. And he says Minister doesn't deserve for accuse DMK Public Distribution System. E.V.Velu warns The ADMK Minister that if he insults Stalin he may have to answer for the questions of buying nuts and electrical equipment.