பயத்தை காட்டிட்டாங்க பரமா.. கூவத்தூரிலிருந்து அலறும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்!

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் சிக்கியுள்ள அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அங்கருந்து தப்ப முடியாத அளவுக்கு அடைபட்டிருப்பதாக கூறியுள்ளனர்.

English summary

Former DMK MLA S S Shivasankar has revealed the ordeal of ADMK MLAs who are lodged in a resort near Chennai with an image in his FB page.