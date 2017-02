அதிருப்தியாளர்களை போனில் கூப்பிட்டு சமாதானப்படுத்தும் ஸ்டாலின்! திக்குமுக்காடும் திமுகவினர்!!

திமுகவில் அதிருப்தியில் இருப்பவர்களை போனில் அழைத்து ஸ்டாலின் சமாதானப்படுத்தும் விதமாக பேசுவதால் திமுகவினர் மகிழ்ச்சியில் திக்குமுக்காடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Source said that DMK functionaries very happy over their\ working president MK Stalin moves.