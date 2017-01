திமுக பொதுக்குழு இன்று கூடுகிறது.. ஸ்டாலினுக்கு செயல் தலைவர் பதவி?

திமுக பொதுக்குழு இன்று காலை சென்னையில் நடைபெறுகிறது. இதில் திமுக செயல் தலைவராக ஸ்டாலின் நியமிக்கப்படுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK General council which is expected to take a decision on promoting DMK treasurer M K Stalin as the working president of the party to meet on today