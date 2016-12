கருணாநிதி தலைமையில் ஜனவரி 4ல் திமுக பொதுக்குழு கூடுகிறது- முக்கிய முடிவுகள் வெளியாகிறது?

திமுக பொதுக்குழு கூட்டம் ஜனவரி 4ம் தேதி கூடும் என்று அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பேராசிரியர் அன்பழகன் அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The DMK's top decision-making body, General Council, will meet on January 4 to discuss constructive activities of the party.