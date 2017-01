ஜெ.மறைவுக்கு ஒரு நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தி திமுக பொதுக்குழுவில் இரங்கல்

ஜெயலலிதா மறைவுக்கும், கியூபா முன்னாள் அதிபர் பிடல் காஸ்ட்ரோ மறைவுக்கும், பத்திரிகையாளர் சோ மறைவுக்கும், திமுக பொதுக்குழுவில் இரங்கல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

English summary

DMK General Council meeting passes resolution to condole the demise of Jayalalithaa