ஆர்.கே நகரில் சூரியன் பிரகாசமாக உதிக்கும்.. ஸ்டாலின் நம்பிக்கை

ஆர்கே நகரில் ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி நடக்க உள்ள இடைதேர்தலில் திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. வேட்பாளரை தலைமைக் கழகம் தேர்ந்தெடுக்கும் என திமுக செயல் தலைவர் கூறினார்.

English summary

Dmk has Bright opportunity in Rk nagar by election told DMK acting leader M.K Stalin.