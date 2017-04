ஆமாமா ஐடி ரெய்டு குறித்து நானே நியூஸ் பார்த்தேன்.. ஆளுநர் கூறியதாக துரைமுருகன் தகவல்!

அதிமுக அரசை டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவை சந்தித்து கோரிக்கை வைத்ததாக திமுக முதன்மைச் செயலாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

English summary

DMK has demanded the governor to sack the ADMK govt for bribing the RK Nagar voters.