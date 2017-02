நாளை எடப்பாடி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு.. எம்.எல்.ஏக்களுடன் இன்று திமுக அவசர ஆலோசனை

சட்டசபையில் நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற உள்ள நிலையில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் இன்று அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற உள்ளது.

English summary

M.K. Stalin lead in DMK MLAs meeting will hold at Anna Arivalayam in Chennai.DMK with 89 MLAs in the TamilNadu assembly.