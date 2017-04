அண்ணா அறிவாலயத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்... அழைப்பு விடுத்த மு.க. ஸ்டாலின்

திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்தை வரும் ஞாயிறு அன்று அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடத்த அனைத்துக் கட்சிளுக்கும் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

English summary

DMK acting leaded MK Stalin invited all party meeting on Sunday. Meeting will be held at Anna arivalayam, chennai