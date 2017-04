அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்க வாங்க.. ராமதாசிடம் திமுக நிர்வாகி நேரில் அழைப்பு

பாமக நிறுவன தலைவர் ராமதாஸை, திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, இன்று நேரில் சந்தித்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்புவிடுத்துள்ளார். சென்னை: வரும் 16ம் தேதி திமுக கூட்டியுள்ள அனைத்துக்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK invites PMK to participate in the All party meeting which will be held in April 16th.