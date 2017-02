ஓ.பி.எஸ். பின்னணியில் திமுக உள்ளது.. டென்ஷன் முகத்தில் எதிரொலிக்க சசிகலா பேட்டி!

ஓபிஎஸ்க்கு பின்னணியில் திமுக உள்ளது என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 1:43 [IST]

English summary

Sasikala meets Press today. She said that no conflicts among ADMK MLAs. She also said DMK is behind of OPS.