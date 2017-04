எம்ஜிஆர் இருக்கும் போதே அதிமுகவை அழித்த நினைத்தார்கள்... திமுக மீது பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் குற்றச்சாட்ட

எம்ஜிஆர் இருந்த போதே அதிமுகவை அழிக்க திமுக முயற்சித்ததாக மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

DMK tries to destroy ADMK when MGR was alive, says Pon.Radhakrishnan.