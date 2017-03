ரேஷன் கடை போராட்டம் ஓவர்... அடுத்து தண்ணீர் பிரச்சினைக்காக.. மெனு போட்டு ரெடியாகும் திமுக

ரேஷன் பொருள்கள் வழங்காததைக் கண்டித்து தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் இன்று திமுக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியது.

English summary

The DMK will hold the another protest for water crisis, says MK Stalin. He also demands to solve the water problem throughout Tamil Nadu.