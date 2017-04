ஆர்.கே.நகரில் சுணக்கம் காட்டும் திமுக.. வெல்லும் வாய்ப்பை வீணடித்துவிடுமா?

ஆர்.கே.நகரில் எல்லா நிர்வாக பொறுப்புகளையும் ஸ்டாலினே பார்க்க வேண்டியுள்ளது, பிரசாரத்திலும் அவரையே திமுக முழுக்க சார்ந்துள்ளது.

English summary

DMK is lacking to get voters confident in RK Nagar as their cadres failed to arrange speakers.