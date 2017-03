பட்ஜெட் உரையில் சின்னம்மா புராணம்.. தண்டனை கைதி பெயரை சட்டசபையில் உச்சரிக்க திமுக கடும் எதிர்ப்பு

சிகலா பெயரை குறிப்பிட்டதற்கு திமுக உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து கோஷமிட்டனர். ஜெயக்குமார் பேசியதே புரியாத அளவுக்கு திமுக கோஷம் இருந்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 10:51 [IST]

English summary

DMK is opposing minister Jayakumar, when he is pronounce Sasikala name in the Assembly.