வைகோ, விஜயகாந்த், தமிழிசை பிரண்ட்ஸ்... ஒன்லி எனிமி திமுகதான்.. டிடிவி தினகரன்

ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் டிடிவி தினகரன் தனக்கு வைகோ, விஜயகாந்த், தமிழிசை உள்ளிட்டோர் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கோரியுள்ளார்.

English summary

Dmk is our only enemy, so Makkal Nala Kootani, BJP, DMDK, Communists all other political parties give support for win in RK Nagar, says TTV Dhinakaran.