விவசாயிகளின் உயிரை பறித்தவர்கள்..விவசாயிகளின் துரோகி, விரோதி திமுக.. பிரித்து மேய்ந்த எச்.ராஜா!

விவசாயிகளின் உயிரை பறித்தவர்கள் திமுகவினர் என பாஜக தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா சாடியுள்ளார்.

English summary

H.Raja says accuses DMK. He said DMK is the enemy of Farmers. DMK was killing farmers he said. And H.Raja asked stalin whats the rights for conducting strike in Tamilnadu.