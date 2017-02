ஜெயலலிதாவின் இறப்புக்கு திமுகவின் சதியே காரணம்.. புது குண்டு போடும் தம்பிதுரை

ஜெயலலிதாவின் இறப்புக்கு திமுகவின் சதி தான் காரணம் என லோக்சபா துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

MP Thambidurai says that DMK is the reason for Jayalalitha's death.He accuse that DMK plans to destroy ADMK.