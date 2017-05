முஸ்தபா முஸ்தபா.. திமுக மூழ்கி வரும் கப்பலப்பா.. பொன். ராதா கிண்டல்!

தமிழர்களை ஏமாற்றுவதற்காக திமுக பயன்படுத்திய வார்த்தைதான் மாநில சுயாட்சி. திமுக தண்ணீரில் மூழ்கி வரும் கப்பல் என்று மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் விமர்சனம் செய்தார்.

English summary

Pon.Radhakrishnan says DMK is trying to cheat tamil people so that it has taken the word state autonomy. The party is like a ship which is going to drown.