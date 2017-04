ஜூன் 3ஆம் தேதி நிர்வாகிகளை சந்திக்கிறார் திமுக தலைவர் கருணாநிதி.. தொண்டர்கள் உற்சாகம்!

தனது பிறந்த நாளான ஜூன் 3ஆம் தேதி திமுக நிர்வாகிகளை அக்கட்சியின் தலைவர் கருணாநிதி சந்திக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

DMK leader Karunanidhi going to meet party leaders on June 3rd on his birth day. This information creates hapiness among the DMK workers and leaders.